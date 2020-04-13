أحد أهالي "شبرا البهو" عن منع دفن طبيبة بسبب كورونا: خوف وجهل

علق مصطفى كامل، أحد أهالي قرية شبرا البهو بالدقهلية، على اعتراض بعض أهالي القرية على دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم التي توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، وقدم واجب التعزية للدكتور محمد الهنداوي في وفاة زوجته الدكتورة سونيا، لافتاً إلى أن الأهالي الذين اعترضوا على دفنها لا يمثلون القرية بأكملها ولكنهم يمثلون فئة قليلة جداً، ونلتمس لهم العذر بتصرفهم عن طريق الخوف والجهل، وأن بعض الناس صدرت لهم أن الجثة من الممكن أن تنقل المرض للبلد كلها عن طريق الهواء والرائحة، مؤكدا أنهم يجهلون طبيعة الفيروس وطريقة دفن الجثث المتوفاة نتيجة الفيروس.

وأضاف كامل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية Ten، أن ما حدث من أهل القرية يحمل نتيجته للإعلام ووزارة الصحة لأنهما سبب كبير فيما حدث منهم وأن الصورة المتصدرة في أذهان الأهالي هو وجود فيديوهات على السوشيال ميديا بحرق جثث المتوفين نتيجة الفيروس والبعض من خلال إلقائها داخل حفرة، ما سبب لهم الرعب.

وتابع أن أهالي القرية كانوا يعتقدون أن عند دفن الجثة سيحدث لهم عملية حجر صحي كما حدث في بعض القرى وإعاقتهم في مقدرتهم على الخروج، فكانت الطريقة الأسلم ويحدث بها أقل خسائر أن تأتي الشرطة لتأدية دورها والإشراف على عملية الدفن كما حدث، لكن في البداية عند تركها للأهالي كان سيحدث هناك حرب أهلية بين أهالي القرية.

وأكد، أن أهالي القرية الآن حدث لهم نوع من التوعية من خلال اقتناعهم بأن الجثة المتوفاة بفيروس كورونا لا تمثل أي خطر عليهم، وأن أعمار من تم القبض عليهم نتيجة اعتراضهم صغار في السن 15 سنة وستات بيوت من خوفهم خرجوا للاعتراض، مشيراً إلى وجود مبادرة غدا ستتم من خلال عمل أتوبيسات وستتوجه لزوج الدكتورة سونيا لتقديم واجب العزاء له.