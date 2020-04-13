محافظ أسوان عن الحظر: شوفت بنفسي تجمعات في جنازة وخطوبة الجمعة الماضية

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه وردت إليه معلومات يوم الجمعة الماضية تقول إن هناك تجمعات بسيطة تريد إقامة صلاة الجمعة، الأمر الذي دفعه للخروج إلى جولة ميدانية لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقاية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة المصرية من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19".

وأضاف "عطية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه رأى خلال الجولة مشهدين إحداهما إقامة الخطوبة وأخرى لجنازة، موضحاً أنه تعامل بنفسه مع المواطنين من أجل فض أي تجمع ونصح المواطنين بخطورة المرحلة، مشدداً على الاستجابة السريعة من المواطنين.

وتابع: "ما زال الوعي غير كامل.. وكلنا مسؤولون عن الوعي"، مشدداً على أنه يبذل مجهوداً في رفع وعي المواطنين بخطورة المرحلة وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، موضحًا أن الدولة المصرية تحارب بكل قوة من أجل حماية المواطنين، من خطورة فيروس كورونا.