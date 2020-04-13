تاج الدين: السيسي يتابع مخزون أجهزة التنفس وعدد أسرة العناية بشكل لحظي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن المدرسة البحثية والطبية والعلمية المصرية قوية جدا، حيث تتابع مصر بدقة على مدار الساعة ما يحدث بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ويتم مراعاة كافة المحاذير والإجراءات والأبحاث العلمية والتجارب التي تجرى على المرضى وأنواع الأدوية المستخدمة، حيث يتم إجراء أبحاث للوصول إلى دواء جديد أو أمصال جديدة وتشخيصات جديدة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع لحظة بلحظة المخزون الاستراتيجي من أجهزة التنفس الصناعي وأسرة الرعاية والمستلزمات الطبية المستخدمة في مواجهة كورونا، موضحًا أن الأسلوب العلمي الذى تتبعه مصر، في مواجهة فيروس كورونا شيء مشرف.

وتابع: "على مدى الساعة لنا اجتماعات ونقاشات لتناول أي مستجدات عالمية تتحدث عن وجود علاج للفيروس القاتل من أجل توفير ما يلزم للمرضى المصريين، نسير بدقة وحرص وخطط لكافة التوقعات والاحتمالات المستقبلية".