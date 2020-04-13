سقوط طالب في النيل من أعلى كوبري بسوهاج

أراد طالب استعراض مهاراته أمام فتاة أثناء سيره فوق كوبري أخميم على النيل بمدينة سوهاج، وصعد على سور الكوبري لالتقاط صورة سيلفي إلا أنه اختل توازنه وسقط في النيل، وتمكنت قوات الانقاذ النهري من إنقاذه دون إصابات.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، بورود بلاغ بسقوط شخص بنهر النيل من أعلى كوبري أخميم دائرة القسم، إنتقل مأمور وضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين سقوط "أحمد.ع.م" 23 عاما طالب ويقيم دائرة مركز دار السلام وتم إنقاذه "دون حدوث إصابات".

بسؤاله قرر بأنه أثناء قيامه بالتقاط صورة "سيلفي" بهاتفه المحمول من أعلي سور الكوبري اختل توازنه وسقط بالنهر ونفي الشبهة الجنائية.

وقالت طالبة شهدت الواقعة لـ"الوطن" إن المذكور كان يسير بصحبة فتاة، علي كوبري أخميم وفجأة صعد علي سور الكوبري، واخرج هاتفه لالتقاط صورة "سيلفي" الا انه سقط في نهر النيل، وحضرت قوات الانقاذ النهري القريبة من المكان وتم إخراجه من النيل.