القوى العاملة: بدء صرف منحة مليون ونصف عامل بـ5700 منفذ

قال هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إنّه سيتم صرف منحة الـ500 للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا بداية من صباح اليوم، على 3 أشهر.

وأضاف سعدالدين خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الرماح، والمذاع على فضائية TEN، أنّ الوزارة ستبدأ صرف المنحة بداية من اليوم، وجرى تزويد مدة فتح مكاتب البريد من 8 صباحا وحتى 5 مساءً: "زودنا المدة بدل ما كانت 2 ظهرا".

وأوضح أنّ الصرف سيتم من خلال 5700 منفذ، 4000 منها تابعين لهيئة البريد المصري، مضافا إليها 600 مدرسة، و1100 فرع للبنك الزراعي المصري بجميع المحافظات.

وأكد أنّه سيتم الصرف لـ1.5 مليون عامل مستحقين للمنحة التي أقرتها الدولة، مؤخرا، وهناك مليوني مواطن تقدموا للحصول على المنحة بداية من 18 مارس وحتى غلق باب التسجيل الخميس الماضي، وبعد تدقيق الأرقام للمستحقين، جاء الناتج النهائي لـ1.5 مليون مستحق.