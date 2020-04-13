"تحيا مصر": توفير ألف مضخة حقن للعناية الحرجة و200 جهاز تنفس صناعي

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق أطلق مبادرة جديدة حملت اسم "نتشارك هنعدي الأزمة"، وهو الشعار الذي يعمل من خلاله الصندوق منذ بداية إنشائه: "كلمة السر في أي أزمة هي توحيد الجهود".

وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "TEN"، أنه يجب على كافة المواطنين الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أطلقتها الحكومة لمساعدة الدولة لعبور الأزمة الراهنة، موضحا أن المبادرة تعمل باتجاهين، أولهما مواجهة تداعيات السيول التي تعرضت لها البلاد، والثاني هو مجابهة فيروس كورونا.

وأكد أن الصندوق في تواصل دائم مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد، لتوحيد الجهود والوقوف بشكل دوري على احتياجات المستلزمات الطبية التي تطلبها وزارة الصحة ومنوط بالصندوق توفيرها، مشيرا إلى أنه قد قد تم توفير ألف مضخة حقن للعناية الحرجة، بخلاف 200 جهاز تنفس صناعي: "إحنا بننسق علشان ندبر 124 جهاز إضافي".