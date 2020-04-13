"القليوبية" تستعين بسيارات الإطفاء لتعقيم منطقة بهتيم

دفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بسيارات إطفاء لاستخدام خرطومها الذي يتعدى طوله أكثر من 50 متر للوصول إلى الحواري والشوارع الضيقة لتعقيم منطقة شارع مهنا المؤنس بالمرجوشي في منطقة بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة ضمن الإجراءات الوقائية خلال فترة الحجر الصحي الإجباري التي تم فرضها بالمنطقة التي تضم 37 منزلا بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا .

وتواجد لمساعدة الأهالي سيد حماد نائب الدائرة وشباب شبرا الخيمة المتطوعين وتم تطهير سوق بهتيم وتم من خلال سيارة المطافي والتي تم تعبئتها وتفريغها لرش الشوارع مرتين .

وواصل فريق من الطب البيطري بالقليوبية بالتحفظ على الحيوانات المنزلية التي كانت داخل منازل بعض الأهالي فيما كون شباب المنطقة مجموعات متبرعة لقضاء مصالح المواطنين منعا للتزاحم وللمساهمة في الإجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة.

كما تم توفير ماكينة صرف آلي متنقلة بالمنطقة لصرف المرتبات والمعاشات داخل الشارع .

وفي سياق متصل قامت أجهزة المحليات بإرسال سيارات تحمل المواد التموينية والخبز لتدبير احتياجات المواطنين في الشارع على مدار الساعة ووزع فريق من الهلال الأحمر وجبات جاهزة على المنازل ونظم حملات للتوعية بين المواطنين بكيفية التعامل مع إجراءات الحجر الصحي منعا لانتشار العدوى.

كما قامت الأجهزة المعنية اليوم بعمليات تطهير واسعة لكافة المنازل والشارع ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها وتضمن عمليات تطهير يوميا طوال فترة الحجر الصحي صباحا ومساء .

وأكد مصدر مسؤول أن عمليات الرصد والتتبع لكافة المخالطين تتم في الشارع بالكامل حيث تم أخذ عينات من كل المخالطين للحالات المصابة حرصا على سلامة المواطنين.

وناشدت الاجهزة التنفيذية بالمحافظة مواطني المنطقة التزام منازلهم حفاظا علي سلامتهم مشددة في بيان لها علي صفحتها الرسمية علي منع الإختلاط والبعد عن التجمعات كإجراء هام هذه الفترة .

وشهدت منطقة شارع مهنا المؤنس كردونات أمنية في مداخل الشارع والمنزلين لمنع الخروج والدخول من المنطقة المراد عزلها ومرت الليلة الأولى من العزل على المواطنين طبيعية باستثناء اكتشاف الحالة الجديدة حيث ينتظر المخالطين بفارغ الصبر نتائج التحاليل الخاصة بهم والفحص الذي جرى لهم لاكتشاف الإصابة من عدمه حيث جلسوا في منازلهم يراقبون حالتهم الصحية وينفذون تعليمات الوقاية في ظل وجود كردون أمني يضم الشرطة والحي والإدارة الصحية غير مسموح لأحد بتخطيه سواء للدخول أو الخروج للمساعدة في السيطرة على الموقف .

فيما تواصلت أعمال التعقيم وتطهير شوارع ومنازل المنطقة، فيما تم الدفع بسيارات إسعاف مجهزة لنقل أي حالات يستجد عليها ظهور أعراض المرض.

كانت محافظة القليوبية قد أعلنت الجمعة الماضية الحجر والحظر علي شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين أسرتين بالمنطقة إلى 35 حالة إيجابية ووفاة 3 من الإصابات المؤكدة جرى حجزهم في مستشفيات العزل.