حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالتل الكبير

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، بإزالة 10 حالات تعدي بمساحة 1000 متر، انطلقت الحملة برئاسة المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، وإشراف عام اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، وبحضور اللواء مجدي إمام مساعد مدير الأمن، والعميد إبراهيم صدقي مأمور مركز شرطة التل الكبير، والمقدم محمد فيصل رئيس مباحث التل الكبير، والنقيب محمد عادل علوان قائد دورية التل الكبير، وبحضور حسني عيسى نائب رئيس المدينة، وأحمد الليثي مدير ادارة المتابعة والتفتيش بالمركز والمدينة ورجال هيئة الأوقاف وممثلي الإدارة الهندسية والزراعية.

وأكد "بغدادي"، على استمرار الحملات واسترداد أملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية بحسب القانون، وتنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وتمت الإزالات بالتنسيق مع قوات الأمن والجهات المسؤولة وتسوية الإزالات بسطح الأرض من خلال معدات الوحدة المحلية لمدينة التل الكبير.

وأوضح أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة في جميع قطاعات المدينة وخاصة منطقة عزبة اللبن المعزولة صحيا والمناطق المجاورة ومواصلة توفير كافة الاحتياجات للأهالي والتشديد على عدم خروج المواطنين من العزبة أو الدخول إليها حتى نهاية مدة الحظر.