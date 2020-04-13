"العربية للتصنيع" توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

شهد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، مراسم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين الهيئة، والأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لرئاسة الجمهورية.

حضر مراسم التوقيع، الدكتورة رشا راغب مدير عام الأكاديمية، وعدد من رؤساء الوحدات الإنتاجية ومسؤولو قطاعات العربية للتصنيع، والأكاديمية.

وقال التراس، في كلمة له عقب توقيع البروتوكول، إنه من أكثر الناس تأييدا للأكاديمية وما تفعله للشباب، خصوصاً أنه شاهد بعينه شبابا دخلوا الأكاديمية للدراسة فيها، وتخرجوا بإمكانات مختلفة تماماً، مؤكدا أهمية الأكاديمية في تأهيل وإعادة صياغة وجدان وفكر شباب مصر، وهو أمر مطلوب.

وأكد رئيس العربية للتصنيع، أن الشباب يحتاج للتعامل معه بلغة قريبة منه، حيث إنه أصبح قرباً وارتباطا بوسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن تأثيرها عليه قد يكون أكبر من البيت والأهل والمنشأة التعليمية التي يدرس فيها، بما يؤثر في سلوكيات، وأفكار الشباب بشكل كبير جداً.

وشدد على أهمية دور الاكاديمية الوطنية للتدريب، واصفا نشاطها بأنها إعادة صياغة للشخصية المصرية.

وأشاد التراس، بالدكتورة رشا راغب مديرة الأكاديمية، مؤكداً أن لديها رؤية وأداء جيد للغاية، مضيفا: "كل إمكانيات الهيئة تحت أمر الأكاديمية بلا قيد أو شرط".

من جانبها، أكدت راغب أن الأكاديمية تلقى دعما كبيرا من التراس، مشيرةً إلى أنها لا تستطيع أن تقوم بدورها المنشود دون دعم من شخصيات وطنية عظيمة، ومؤسسات الدولة المصرية، لتستطيع القيام بدورها المنشود بشأن إعادة بناء الشخصية المعاصرة، خصوصاً العاملين بالدولة منهم.

وأوضحت أنه يجرى العمل حالياً بالتعاون بين الجانبين، وتُسخر وحدات الهيئة إمكانياتها لتتواءم مع متطلبات الأكاديمية، حيث إنهم منذ بداية العمل يجرى بناء هندسي، وبيئة محيطة تتماشى مع حقنا بأن يكون لدينا صرح تعليمي منشأ هندسياً، وتعليمياً، وليكون "منشأة رائدة".

وأوضحت أنهم حريصون على أن يجرى عمل منشآت الأكاديمية برسم هندسي، وإنشاءات، مثل الطاقة الشمسية للمباني بأيدي ومنتجات مصرية باحتة.

ولفتت إلى أنهم موقنين بأن مصر بها الكثير من الخبرات، يجب استغلالها، بدلاً من الإتيان بشعار أجنبي لتنفيذ ذلك.