اتحاد مستثمري المشروعات: 95% من عدد الكيانات صغيرة ومتوسطة

قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن أي مشروع يتم إنشاءه يتحول من الصغير إلى المتوسط: "95% من عدد الكيانات الموجودة في مصر وكل الدولة متوسطة وصغيرة".

وأضاف "السقطي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الدولة تهتم بشكل مباشر بذلك النوع من المشروعات كونها أصل كل المشروعات الكبرى، موضحا أن اجتياح فيروس كورونا للعالم؛ أثر على تلك المشروعات ما أثر في معظمها بالسلب.

وأكد أن الجهاز يعد حلقة الوصل بين الحكومة وأصحاب تلك المشروعات لنقل الرؤية الحقيقية لأصحاب الشركات، مشيرا إلى أن الاتحاد يرأسه رجال أعمال كثر، وهم من دائما ما يكون لهم وجهة نظر ورؤية ثاقبة تجاه كل المشروعات بحكم خبراتهم.