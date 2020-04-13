بيع المطهرات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في كفر الدوار

تابع، اليوم، اللواء أحمد مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، عمل المنافذ المتحركة، التى تعرض سلع غذائية بأسعار مخفضة للجمهور، ومدى إقبال المواطنين عليها وتسهيل عملها.

وذكر "مرزوق" أنه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك جهود القوات المسلحة، لمكافحة الغلاء ورفع الأعباء عن كاهل المواطن، تواصل الآن سيارات بيع المطهرات والمنظفات والسلع الغذائية بأسعار مناسبة، عملها بشارع أحمد عرابي بنطاق مدينة كفر الدوار.

وتشمل سيارات البيع مطهرات ومنظفات، ولحوم، وخضروات بأسعار مناسبة تجوب شوارع كفر الدوار، وبعضها تمركز بشارع أحمد عرابي.