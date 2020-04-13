"جيشنا الأبيض" لـ حسن شاكوش تحصد نصف مليون مشاهدة على يوتيوب

طرح مطرب الأغنية الشعبية حسن شاكوش، أغنية جديدة تحمل اسم "جيشنا الأبيض"، وهي بمثابة رسالة شكر للأطباء، تقديرًا لدورهم في أزمة فيروس كورونا المستجد.

أغنية "جيشنا الأبيض" غناء حسن شاكوش، وكلمات مصطفى بدران الشهير بـ"حدوتة"، وتوزيع إسلام رمضان المعروف بـ"إسلام ساسو".

وحققت الأغنية أكثر من نصف مليون مُشاهدة، في أقل من 12 ساعة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: "جيشنا الأبيض قلبه أبيض.. ألف شكر ليك يا جيش.. كل دولة لها جيشها واحنا لنا ألف جيش، كام دكتور ضحى بحياته وضحى عشان خاطرنا.. كام دكتور همه حمايتنا وبيحارب عشان نعيش.. لنا حارس يخاف علينا ويواجه كل الظروف.. لنا حد همه كله إن إحنا منحسش بخوف".