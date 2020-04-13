دينا الشربيني تطرح بوستر مسلسل "لعبة النسيان"

طرحت الفنانة دينا الشربيني، بوستر مسلسلها الجديد "لعبة النسيان"، والمُقرر عرضه عبر شاشة "Mbc مصر"، في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المقبل.

ونشرت "الشربيني" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بوستر المسلسل، معلقة عليه بقولها: "رقية في مسلسل لعبة النسيان، رمضان 2020".

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.