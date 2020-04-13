"بينهم 12 إماما".. الأوقاف تكشف قائمة المخالفين لقرار تعليق الصلاة بالمساجد

كشف الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ورئيس غرفة إدارة الأزمات بالوزارة حصاد المخالفين لتعليمات الأوقاف بتعليق صلاة الجماعة والجمعة وغلق المساجد بسبب وباء كورونا.

وقال طايع، لـ"الوطن"، إن حصاد المخالفين منذ بدء تنفيذ قرارات التعليق وحتى الآن 19 إماما وعاملا ومؤذنا، حيث شملت المخالفين 12 إماما، ومؤذنين ومفتشا واحدا من الشرقية، كذلك شملت المخالفات 4 عاملين.

وشدد رئيس القطاع الديني على تنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، على ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا في أثناء رفع الأذان، والاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.

وأكد أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقعأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.