جامع تتفقد خطوط إنتاج 3 مصانع منتجات غذائية وطبية وملابس بالعبور

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، التزام القطاع الصناعي بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بهدف ضمان استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ على سلامة العاملين بالمصانع، مشيرةً إلى أنه تم تشكيل لجنة من الأجهزة المعنية بالوزارة لإجراء حملات تفتيشية لمتابعة تطبيق المصانع لهذه الإجراءات وبما يضمن عدم توقف أي مصنع عن الإنتاج خلال هذه المرحلة الدقيقة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرتها وزيرة التجارة، صباح اليوم، لعدد من مصانع المنتجات الغذائية والمستلزمات الطبية والملابس الجاهزة والرياضية بمدينة العبور الصناعية، والتي استهدفت متابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على مدى التزام المصانع بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزيرة التجارة، إن الحكومة تنفذ حاليا خطة شاملة لدعم القطاع الصناعي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن جهود الحكومة تتضمن عدد من التدابير والإجراءات لضمان استمرار العملية الإنتاجية بنفس الوتيرة دون المساس بصحة وسلامة العاملين بالمصانع.

وأضافت جامع، أن الوزارة تتابع مع مصانع القطاع الخاص إجراءات تعقيم وتطهير أماكن العمل للحفاظ على صحة وسلامة العمال، مشيرة الى أهمية التزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة وعدم تسريحها وعدم المساس بأجور العمال.

وأشارت إلى أن الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قد خاطبت كل منظمات الأعمال ومن بينها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية بقرار المنظمة الدولية للتقييس "إيزو" لإتاحة عدد من المواصفات الدولية مجاناً على موقع المنظمة والمتعلقة بنظم إدارة المخاطر بالمؤسسات الإنتاجية وإدارة الأزمات والكوارث وإراشادات لإستدامة العمل بقطاعات الإنتاج فضلاً عن المواصفات الخاصة بتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي ومكوناتها، لافتةً إلى أنه سيتم إتاحة هذه المواصفات على الموقع الإلكترونى للوزارة وهيئة المواصفات والجودة للتسهيل على مجتمع الأعمال.

ولفتت جامع إلى أن الحكومة قد أصدرت عددا من القرارات لدعم القطاع الصناعى خلال المرحلة الراهنة تضمنت السماح للمصانع بالعمل خلال فترة حظر التجوال، وكذا استثناء الشاحنات وعربات النقل الخاصة بالمصانع من حظر التجوال خاصةً وأن أغلب هذه الشاحنات تعمل في الفترة المسائية لارتباطها بالموانئ.

كما تضمنت قرارات الحكومة لدعم القطاع الصناعي استمرار مبادرة البنك المركزي لإتاحة تمويل 100 مليار جنيه لتكون بعائد سنوي بسيط ومتناقص للشركات العاملة في القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي، مع استمرار مبادرة البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية بالإضافة الى استصدار قرار بمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية لمدة 15 يوم وذلك خلال فترة حظر التجوال.

وأضافت جامع، أن الوزارة حصرت المصانع العاملة بنظام الورديات في مجال الصناعات الغذائية والدوائية للعمل بكامل طاقتها وتقديم تمويل إضافي للمشروعات المتضررة بعد التأكد من عدم وجود أي عوائق تمنعها من التشغيل أو تؤثر سلبا على انتاجيتها وخدماتها المقدمة للمواطنين الى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر.

ووأوضحت انه تم أيضا تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل اوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة.

وأشارت جامع إلى أن الأزمة الحالية تمثل فرصة كبيرة للاعتماد على الصناعات الوطنية، والحد من الاستيراد، لافتة إلى أنه يجرى التنسيق مع مجتمع الصناعة لتصنيع المدخلات والمستلزمات الإنتاجية لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية من خلال تشبيك سلاسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتضمنت جولة وزيرة التجارة والصناعة زيارة لمصانع شركة "عبور لاند" والتي تشمل 6 مصانع لإنتاج الأجبان البيضاء والألبان والعصائر والجبن المطبوخ والمقامة على مساحة 21.5 ألف متر مربع ويبلغ حجم إنتاجها اليومي 755 طن ويعمل بها نحو 2130 عاملًا، وقد بلغ حجم مبيعات الشركة العام الماضي نحو 2 مليار و560 مليون جنيه منها 5% صادرات للأسواق الخارجية.

كما تفقدت جامع، مصنع "تيسير- ميد" للمستلزمات الطبية والذي يعد أحد المصانع الرئيسية في توفير احتياجات السوق المحلي من الخيوط الجراحية والشبك الجراحي حيث تصل الطاقة الانتاجية الحالية للمصنع من الخيوط الجراحية الى مليون دستة سنويا، والشبك الجراحي 100 ألف قطعة سنويا، ويسعى مسؤولو المصنع لزيادة معدلات الإنتاج والوصول للطاقة القصوى بواقع مليون و620 ألف دستة سنويا من الخيوط الجراحية، و750 ألف قطعة سنوياً من الشبك الجراحي.

ويصل عدد العمالة المباشرة بالمصنع 250 عاملا، ويغطى انتاج المصنع 90٪؜ من احتياجات السوق المحلي وذلك بعد أن كان المنتج المستورد يستحوذ على 100% من احتياجات السوق المصري؜.

وشملت المصانع التي تفقدتها وزيرة التجارة والصناعة أحد المصانع الصغيرة المستفيدة من الخدمات التمويلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو مصنع "العباسي" لإنتاج الملابس الجاهزة والرياضية والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف قطعة سنوياً بإجمالي استثمارات تصل إلى 3 مليون جنيه، ويبلغ حجم التمويل المقدم من الجهاز لهذا المصنع 2.3 مليون جنيه، ويستهدف توسيع حجم انتاج المصنع خاصة في ظل وجود طلب عالي من السوق المحلي على منتجات المصنع.