مبادرة "إحنا معاك".. فريق طبي للكشف على المواطنين في الغربية

أجرى برنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، مقابلة مع مؤسس مبادرة "إحنا معاك"، التي أطلقها فريق طبي بمحافظة الغربية للكشف عن المواطنين.

وقال الدكتور حسام العياشي صاحب المبادرة: "في ناس بتحتاج مساعدة في البيت مش بتبقى قادرة إنها تروح المستشفى زي مرضى القلب والضغط والسكر، وساعتها نقدر نكشف عليها، ولو استدعى الأمر نوديها المستشفى بعربية الإسعاف".

واستقبل الفريق، بلاغًا عن أحد المواطنين، حيث كانت والدته عاجزة عن الذهاب إلى المستشفى، حيث قطع مسافةً طويلة في مدينة طنطا حتى منزل مقدم البلاغ.

وقال الدكتور أحمد محمد جامع رئيس قسم العناية المركزة في حميات طنطا: "معانا كل الأجهزة اللي ممكن تتخيلها، مستشفى متنقلة صغيرة موجودة في عربية، إحنا كده بنحاول مننزلش الناس على قد ما نقدر".

وأوضح سالم عطية رمضان، المتصل، إن والدته أجرت جراحة منذ 6 أيام وشعرت بالتعب في وقت الحظر، حيث وجد نفسه عاجزًا عن التعامل معها، ومن ثم اتصل بالفريق الذي جاء إليها مسرعًا، وتعامل معها.