ممثل الصحة العالمية يهاجم وسائل التواصل: معلوماتها مغلوطة وتؤثر علينا

هاجم الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، المعلومات المغلوطة التي يجري تروجيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

وأضاف "جبور" خلال مؤتمره الصحفي مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مثل تلك المعلومات المغلوطة تضع عبئا أكبر على الدولة والمنظمات الدولية للتحقق من تلك المعلومات، ووجه رسالة للمواطنين المصريين: "استق المعلومات من المصادر الرسمية، ومنظمة الصحة العالمية لها تحديثات يومية، وأيضا وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء المصري".

وأكد أنه من الضروري على وسائل الإعلام الاهتمام بتناقل الأخبار الصحيحة وعدم نشر المعلومات المغلوطة لما يؤثر بالسلب على مواجهة الفيروس.