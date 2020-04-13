مصرع ضابط شرطة وإصابة أمين ومجند في حادث مروري بالوادي الجديد

لقى ضابط شرطة مصرعه، اليوم الاثنين، فيما أصيب أمين ومجند شرطة في حادث مروري بمحافظة الوادي الجديد.

تلقي اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول جثة ومصابين من رجال الشرطة لمستشفى الخارجة العام.

وبالانتقال، تبين انقلاب سيارة شرطة بطريق مركز باريس – مدينة الأقصر، وأسفر الحادث عن مصرع إسلام فتحي عبدالغني، 36 سنة، نقيب شرطة، وإصابة أحمد محمد محمود، 21 سنة، مجند شرطة، بكدمات متفرقة بالجسم، وحسن جمعة حسن، 36 سنة، أمين شرطة باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى أرمنت العام التابعة لمحافظة الأقصر، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.