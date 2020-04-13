ضبط شخصين بحوزتهما 30 ألف قفاز طبي مجهول المصدر في كفر الشيخ

تمكن ضباط مباحث التموين في كفر الشيخ من ضبط شخصين بحوزتهما 30 ألف قفاز طبي مجهول المصدر وكمية من المستلزمات الطبية قبل بيعها، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ مفادها قيام شخصين - مقيمين بمحافظة الدقهلية بالإتجار غير المشروع في المستلزمات الطبية والمطهرات بدون ترخيص تزيد عن السعر الرسمي المتداول بالأسواق مُستغلين الظروف الراهنة، وأنهما يترددان على دائرة المحافظة لممارسة نشاطهما غير المشروع لترويج المستلزمات على عملائهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ حال استقلالهما سيارة قيادة وملك أحدهما وبحوزتهما (30 ألف قفاز طبي مستورد بدون فواتير دالة على مصدرهم– 100 لتر كحول إيثيلي) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة،ىوتم إتخاذ الإجراءات القانونية.