منظمة الصحة ومكافحة الأمراض.. 5 تطبيقات تساعدك في الوقاية من كورونا

مع ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وانتشاره السريع، أصبح الكثير من الناس يبحثون عن طرق سهلة لمعرفة المزيد من المعلومات الموثوقة حول هذا الفيروس أو غيره من الفيروسات القاتلة.

وتستعرض "الوطن" بعض التطبيقات التي تساعدك في الحصول على المعلومات الصحيحة حول انتشار الفيروس وإحصائيات المصابين حول العالم، وذلك وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية على النحو التالي:

تطبيق CDC

طورت مراكز السيطرة على الأمراض CDC هذا التطبيق، لتتيح لك الوصول إلى أدق المعلومات وأحدثها حول انتشار الفيروسات.

ويقدم التطبيق المعلومات حول انتشار الفيروسات بأحدث الوسائل مثل: القصص الإخبارية، ومقاطع الفيديو، والبودكاست، والتقارير الأسبوعية عن الأمراض المتفشية وعدد الوفيات، مع مجلة دورية تتحدث عن الأمراض الناشئة والمعدية، وأحدث المعلومات حول الوقاية من الأمراض المزمنة.

تطبيق OpenWHO

طورت منظمة الصحة العالمية WHO هذا التطبيق؛ ليقدم للمستخدمين مواد تعليمية صحية، ومحاضرات فيديو قصيرة، كما يضم منتدى للنقاش، وفرصة للتعاون من خلال الاتصال بالمشاركين والخبراء الآخرين حول العالم.

يمكنك أيضا تخصيص التطبيق لتلقي إشعارات دورية منتظمة حول أحدث أخبار المنظمة على مستوى العالم، ومعرفة معلومات مفيدة من شأنها أن تساعد الشخص العادي على فهم كيفية معالجة المتخصصين في مجال الرعاية الصحية لحالات تفشي الأوبئة مثل كورونا.

تطبيق FluStar – Flu Tracker

قد تبدو الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا مصدر قلق بسيط، ولكن كلاهما يمكن أن يؤدي إلى المزيد من المشاكل لصحتك إذا لم تقم بالفحص السريع خاصة إذا كان جهازك المناعي ضعيفا.

وبالرغم من أن هذا التطبيق خاص بتعقب حالات تفشي الإنفلونزا على مستوى مدن الولايات المتحدة فقط، إلا أنه يمكنك الاستفادة من التطبيق في حالة إصابتك بالإنفلونزا من خلال معرفة معلومات حول كيفية المساعدة في تخفيف بعض الأعراض التي يسببها فيروس الإنفلونزا، بالإضافة إلى معلومات عن الفرق بين البرد والإنفلونزا.

تطبيق Sickweather

يعتمد هذا التطبيق على المشاركة المجتمعية، حيث يتيح لك المساهمة، ورؤية ما نشره الآخرون في منطقتك حول الأمراض البسيطة مثل: الحمى والسعال ونزلات البرد.

يتيح لك التطبيق أيضًا الحصول على إشعارات تنبيهات لحظية كلما دخلت Sick Zone، حيث تصلك إشعارات بشأن حالات المرض والفيروسات المتفشية في المنطقة مثل: الإنفلونزا، و(النوروفيروس) Norovirus، والسعال الديكي، وأكثر من 20 مرضا آخر.

وكانت وزارة الصحة والسكان أطلقت تطبيقا إليكترونيا باسم "صحة مصر"، كتطبيق خدمي يتضمن معلومات علمية للحماية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك كيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض، ويمكنك الاطلاع عن مميزات استخدام التطبيق من هنــــــا.