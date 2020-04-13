السلطات الجزائرية تنهى مهام مدير الأمن الداخلي بالجيش

أفادت قناة "العربية" بأن السلطات الجزائرية أنهت مهام مدير الأمن الداخلي بالجيش اللواء واسيني بوعزة.

ودمرت قوات الجيش الجزائري بمحافظتي سكيكدة والبويرة، 4 مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم، إن قواتها بعين قزام أيضا أوقفت 35 مهربا ومعدات وأغراض معدة للتهريب، في حين أوقف حرس الحدود ثمانية مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة.

كانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت، أمس، كشف وتدمير 9 مخابئ للإرهابيين و7 قنابل تقليدية الصنع بثلاث ولايات شمال وشمال شرق البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس 9 مخابئ للجماعات الإرهابية و7 قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات تمشيط بكل من ولايات البويرة وتيزي وزو (شمال شرق) والجلفة (شمال)".

وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود ضبطت بولاية بشار (جنوب غرب) 266 كيلوجراما من المخدرات، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني تابع للجيش 11 تاجر مخدرات، وضبطت 25.1 كيلوجرام من المخدرات، و9300 قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة بكل من ولايات البليدة وعين الدفلى (شمال) وغليزان (شمال غرب) وأم البواقي والطارف (شمال شرق)، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.