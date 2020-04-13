السلطات الماليزية: ارتفاع مجموع الإصابات بكورونا إلى 4 آلاف و817 حالة

سجلت السلطات الماليزية، اليوم، 143 إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 4 آلاف و817 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت السلطات الصحية، إنها سجلت وفاة جديدة، وهي من المخالطين المقربين لأحد المشاركين في تجمع تسبب في ثلث العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، ليصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 77 حالة.

وكان رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، أعلن في وقت سابق، أن حكومته قررت تمديد أمر تقييد التحركات المفروض في أنحاء البلاد لمدة أسبوعين آخرين، من 15 إلى 28 أبريل الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ومددت الحكومة الماليزية في وقت سابق، أمر تقييد التحركات، الذي فرضته للمرة الأولى في 18 مارس الماضي، لمدة أسبوعين تنتهي في 14 أبريل الجاري.