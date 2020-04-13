توقعات طقس 72 ساعة قادمة.. غائم وشبورة في الصباح ونشاط للرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي، توقعات طقس 72 ساعة قادمة، في الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري.

إذ من المتوقع أن يسود يومي الثلاثاء والأربعاء طقس معتدل نهارًا على معظم الأنحاء شديد البرودة ليلا، وتظهر الشبورة مع الساعات الأولي من الصباح، تعوق الرؤية، وتكون الرياح من معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة على بعض الأنحاء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما يوم الخميس فيكون الطقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلا، مع زيادة احتمال تساقط الأمطار الخفيفة على معظم الأنحاء، وتكون الرياح معتدلة على معظم الأنحاء مثيرة للأتربة على شمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة:

طقس الثلاثاء 14 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

طقس الأربعاء 15 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

طقس الخميس 16 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 17.