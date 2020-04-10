توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار غائم وشبورة صباحية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، خلال الفترة من 11 وحتى 13 أبريل الحالي.

من المتوقع أن يسود غدًا السبت طقس لطيف نهارُا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى ووجه بحري والسواحل الشمالية، معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد، مع زيادة احتمالية تساقط الأمطار خفيفة على معظم الأنحاء.

وتظهر مع الساعات الأولى من الصباح الشبورة المائية التي تعوق الرؤية، وتكون حركة الرياح معتدلة، على معظم الأنحاء، مثيرة للأتربة على جنوب وشمال الصعيد.

أما طقس الأحد والاثنين فيكون معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، والرياح من متوسطة إلى نشطة، وتؤدي لتعطل الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة:

طقس السبت 11 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

طقس الأحد 12 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

طقس الاثنين 13 أبريل

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.