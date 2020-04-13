وزير الاتصالات: خط منحة العمالة الموسمية يستقبل 4000 مكالمة في الدقيقة

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن اليوم الأول لصرف منحة العمالة غير المنتظمة مر بنجاح كبير، بسبب المجهود الضخم من المحليات والمحافظين لتوفير المقاعد بشكل متباعد يقي المواطنين، مشددا على أن الأماكن كانت كافية، إضافة لمد ساعات العمل من 8 صباحا لـ5 مساءا وكان هناك اتساع بالوقت للمواطنين.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الخط الساخن المخصص للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة يشهد إقبالا وتزاحما كبيرا من المواطنين، ويتم استقبال 4000 مكالمة في الدقيقة على رقم 142 الخط الساخن المخصص للمنحة.

ونوه طلعت بأن كل المواطنين المستحقين للمنحة ممن صرفوا اليوم المنحة استلموا فيزا صرف المنحة للأشهر المقبلة، وتم الشرح للجميع فائدة الكارت، مناشدا الإعلاميين بتوعية المواطنين بآلية الصرف وأهمية الكارت والحساب الذي تم فتحه له في صرف المنحة.