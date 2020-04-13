 الجزائر: ارتفاع إجمالي المصابين بكورونا إلى ألف و983

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة وباء كورونا المستجد "كوفبد 19" بالجزائر، جمال فورار، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بكورونا المستجد بالبلاد إلى ألف و983 حالة إصابة، و313 حالة وفاة.

"فورار": ألفين و679 مصابا خضعوا للعلاج بالبروتوكول العلاجي

وقال فورار، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 69 حالة إصابة جديدة، و20 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد 19"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 601 حالة.

وأشار فورار إلى أن ألفين و679 مصابا خضعوا للعلاج بالبروتوكول العلاجي الجديد.

وكان المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الجزائر جمال فورار، كشف في وقت سابق، أن ألف و712 مريضا، يخضعون للعلاج باستخدام بروتوكول "كلوروكين".

وأغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائرية يوم 5 أبريل الجاري تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بكورونا المستجد.