 طيران الاحتلال الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية

عاد طيران الاحتلال الإسرائيلي إلى انتهاكه للسيادة اللبنانية متجاوزا كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم، إن الطيران الحربي الإسرائيلي، حلّق على علو متوسط وما دون، في سماء مختلف مناطق الجنوب اللبناني، وصولاً حتى أجواء البقاع الأوسط وراشيا والبقاع الغربي، متجاوزاً في بعض مراحل التحليق جدار الصوت.

جيش الاحتلال يطلق قنابل مضيئة في أحراج بلدة شبعا

وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق تزامناً في أجواء المتن وكسروان شرق العاصمة بيروت على علو متوسط، في حين كانت ورشة إسرائيلية تعمل على استحداث نقطة مراقبة عسكرية في الجهة الجنوبية لموقع عسكري يشرف على بلدة حولا- قضاء مرجعيون.

وكانت ساعات فجر اليوم قد شهدت إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي عدداً كبيراً من القنابل المضيئة في أحراج بلدة شبعا الحدودية المحرّرة، ولم تُعرف الأسباب.