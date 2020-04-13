"القومي للبحوث" يكشف موعد استخدام دواء "أفيجان" الياباني لعلاج كورونا

كشف الدكتور محمد أحمد على، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، مدى فاعلية دواء "أفيجان" في علاج مُصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث ذكر أن هذا الدواء جرى استخدامه في دول مثل الصين واليابان، وأثبت نجاحه بنسبة كبيرة قد تصل لـ91%.

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أنه جرى أبحاث على هذا الدواء في المعهد القومي للبحوث للتأكد من فعاليته، حيث يجب التأكد من فعاليته قبل استخدامه على عدد ضخم من المرضى.

وأشار أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إلى أنه سّيُجرى وضع نتيجة الأبحاث أمام وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار في نهاية هذا الأسبوع، متوقعًا أن تكون النتائج مبشرة للغاية.

وتابع: "مش هقدر أتكلم عن إنتاجه، معنديش معلومة، بس عندنا شركات أدوية كبيرة وراد إنها تقوم بإنتاجه بسهولة، العالم كله تتحرك بسرعة لإنتاج أدوية أو لقاحات لمجابهة فيروس كورونا، فالعملية مش هتكون صعبة".