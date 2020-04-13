 المغرب: ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا إلى ألف و763

ارتفعت حصيلة الإصابات بوباء كورونا المستجد" كوفيد 19" في المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى ألف و763 مصابًا، بعد أن سجلت منظومة الرصد الوبائي 102 حالة جديدة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 126 بعد تسجيل 8 وفيات أخرى.

وقالت وزارة الصحة المغربية "إن الحالات التي تماثلت للشفاء وصل عددها إلى 203 أشخاص، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لاتزال تسجل أعلى نسبة من الإصابات، وبعدها مراكش ثم فاس والرباط، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".