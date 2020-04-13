مساعد وزيرة التخطيط: 7 قطاعات يمكنها دفع الاقتصاد في الفترة القادمة

أكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط، أن رؤية مصر 2030 كانت تؤكد أن الاقتصاد المصري، يجب أن يكون تنافسي ومتوازن ومتنوع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "TEN"، أن ذلك يعتبر الأساس حاليا في الحكومة، مشددا على ضرورة الموازنة بين التنوع والموازنة والتنافس، لافتا إلى أن التنوع يقي الاقتصاد من التأثر بالأحداث المتنوعة والمختلفة ويقلل تأثر الاقتصاد المصري بأي ظروف عالمية مثل التي نشهدها حاليا.

وأوضح حلمي أن مدى انفتاح الاقتصاد على العالم يؤثر على الاقتصاد الوطني، ضاربا المثل بمدى اعتماد الاقتصاد على التصدير والاستيراد.

وأشار حلمي إلى أن مصر حققت نسبة نمو مرتفعة كنتيجة إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأته مصر وأن الاصلاح بدأ يؤتي ثماره بأن يتبوأ الاقتصاد المصري مكانته بين الاقتصاديات العالمية.

وأكد حلمي أنه جرى تحديد 7 قطاعات يمكنها دفع الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة وأهمها قطاع الصناعة والتجارة الداخلية وقطاع الاتصالات، مشددة على أن الفرصة مواتية لتوطين مختلف الصناعات في مصر واستغلال الأزمة للاستفادة منها لدعم الاقتصاد المصري.