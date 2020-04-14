رغم أزمة كورونا "سفير" يجدد 27 عقدا ولا مساس بأجور 340 عامل

قررت إدارة فنادق سفير مصر استمرار صرف جميع مستحقات العاملين من أجور ومزايا إضافية واجتماعية خلال الأزمة التى تتعرض لها مصر والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

أكد أشرف فاروق المدير العام للشركة المالكة، أن الواجب الوطنى والإنسانى يحتم علينا الوفاء بحقوق العاملين المشروعة تأكيدا لاحترامنا لتوجيهات القيادة السياسية فى مصر.

وقال مصطفى الصاوى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالفندق وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، إن العاملين بالفندق والبالغ عددهم 340 عاملا يتمتعون بكامل حقوهم حتى انتهاء الأزمة الطارئة حيث يتم صرف الأجور كاملة دون نقصان كما تم تجديد عقود العمل السنوية لـ27 عاملا بدءا من شهر إبريل ومايو القادم والموافقة على صرف المنحة المعتادة بمناسبة شهر رمضان الكريم، والتمتع بمزايا الرعاية الصحية والاجتماعية المقررة، مضيفا فى بيان، أنه سيتم صرف الأرباح عن العام الماضى 2019 خلال الأسبوع القادم رغم انخفاض نسبة الإشغالات بالفندق الى 27%.

ولفت الصاوى، أنه التزاما من إدارة الفندق بتوجيهات القيادة السياسة وحرصا على العاملين لديها ومنعا للتجمعات قررت التقليل من عدد العاملين على أن يكون التواجد بالفندق عن طريق التناوب مع الحفاظ على أجور العاملين كاملة.

وأوضح، أن اللجنة النقابية تتفاوض حاليا مع إدارة شركة سفير لتثبيت قيمة عمولة الخدمة المستحقة لجميع العاملين خلال أشهر الأزمة.