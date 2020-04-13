رئيس الجزائر: صرف منحة 10 آلاف دينار لكل أسرة محتاجة ومتضررة من كورونا

قرر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تقديم منحة 10 آلاف دينار "الدولار يساوي نحو 125 دينارا" لكل أسرة، في إطار عمليات التضامن مع الأسر المحتاجة بالنسبة لشهر رمضان وكذا دعما للأسر المتأثرة بتدابير الوقاية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان، اليوم، أن المنحة ستدفع إلى الأسر المحتاجة المتأثرة اجتماعيا واقتصاديا بتدابير الوقاية من وباء كورونا المستجد وكذا تلك التي كانت تتقاضى في السابق منحة بمبلغ 6 آلاف دينار بعنوان عمليات التضامن في شهر رمضان.

وأشارت الرئاسة الجزائرية، إلى أن تبون أصدر التعليمات الضرورية لإحصاء المستفيدين، بغرض دفع هذه المنحة التضامنية قبل حلول شهر رمضان.

وكان المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بالجزائر، جمال فورار، أعلن في وقت سابق، اليوم، ارتفاع عدد المصابين بكورونا المستجد بالبلاد إلى ألف و983 حالة إصابة، و313 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 69 حالة إصابة جديدة، و20 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد 19"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 601 حالة.

وأشار فورار إلى أن ألفين و679 مصابا خضعوا للعلاج بالبروتوكول العلاجي الجديد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وكان المتحدث باسم لجنة متابعة ورصد تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الجزائر جمال فورار، كشف في وقت سابق، أن ألفا و712 مريضا، يخضعون للعلاج باستخدام بروتوكول "كلوروكين".