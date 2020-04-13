الديهي: لولا مبادرة "100 مليون صحة" لكان ضحايا كورونا في مصر بالملايين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن نسبة الإصابة بفيروس سي خلال السنوات الماضية كانت 7% من عدد السكان، والمبادرات الصحية للرئيس عبد الفتاح السيسي" 100 مليون صحة"، ساهمت في القضاء عليه، ولو لم يتم علاجهم لكانوا الآن ضحايا لفيروس كورونا، ولكان ضحايا فيروس كورونا في مصر بالملايين.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN"، أنه لولا ما حققته مصر خلال 6 سنوات من إنجازات والتي كان يستغرق إنجازها 20-30 عاما لكنا تراجعنا للخلف 60 عاما، ولو لم يكن هناك برنامج للإصلاح الاقتصادي لما تحملنا تداعيات أزمة كورونا.

وأشار إلى أن ما تحقق خلال الـ6 سنوات الماضية حمى مصر من الانهيار الشامل اقتصاديًا وصحيًا واجتماعيًا، حيث إن نجاح حملة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، ساهم في نجاح مصر في إدارة أزمة فيروس كورونا.