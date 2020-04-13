  غدا.. تسيير 4 رحلات من العراق لإعادة مواطنين في 3 دول من بينها مصر

أعلنت وزارة النقل العراقية، مساء اليوم، عن تسيير أربع رحلات غدا الثلاثاء لإعادة عراقيين عالقين في ثلاث دول، ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن الوزراة قولها في بيان: "نعلن جدول الرحلات الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية ليوم غد الثلاثاء استنادا لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأوضحت الوزراة ل العراقية، أن الجدول يشمل أربع رحلات لإعادة العراقيين العالقين في الخارج، بواقع رحلتين إلى إسطنبول وواحدة الى كل من القاهرة ودبي.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في وقت سابق، اليوم، أن المجموع الكلي للإصابات بكورونا المستجد "كوفيد 19"، أصبح ألفا و378 إصابة في عموم العراق.

وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة، اليوم، 26 إصابة مؤكدة في عموم العراق، وحالتي وفاة؛ وحالات الشفاء فبلغت 77 حالة.

وأشارت الوزارة العراقية، إلى أن مجموع الوفيات بلغ 78 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 717 حالة، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية "نينا" أن مختبرات الصحة المختصة، أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية، ألفين و376 فحصًا ومن ضمنها مختبرات أقليم كردستان العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة 37 ألف و791 نموذجًا.