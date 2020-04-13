"هبلغ النائب العام".. خالد أبو بكر يحذر من الواسطة في عودة العالقين

أكد خالد أبو بكر، على ضرورة إنهاء وحل أزمة المصريين العالقين بالخارج فى أقرب وقت ممكن، محذرًا من تدخل "الواسطة" فى هذه الازمة.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "لا بد أن تكون عملية إعادة المصريين العالقين بدون وسايط ولو عرفت إن فيه واسطة هبلغ للنيابة".

وأضاف: "لو واحد تلاعب أو حد كلم قريبه مهم ولا يستحق سأبلغ النائب العام على الملأ، الجميع مصرى ابن مصرى.. لو وجدت أي نوع أو تلاعب سأقدم بلاغًا على الفور".

وناشد المصريين العالقين بالذهاب للقنصليات المصرية وتسجيل البيانات التى تثبت أحقيتهم فى العودة، وأنهم كانوا في زيارة مؤقتة.