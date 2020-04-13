شوقي: 600 ألف طالب أدوا امتحان الرياضيات اليوم رغم دعوات التحريض

أشاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدم انصياع طلاب الصف الأول الثانوي للشائعات، التي تُردد على مواقع التواصل الاجتماعي، ونجاحهم في أداء امتحان الرياضيات اليوم من خلال أجهزة "التابلت"، رغم دعوات تحريضية من البعض بعدم أداء الامتحان والزعم بأن "السيستم قد وقع".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن 600 ألف طالب ثانوي نجحوا في أداء امتحان الرياضيات من خلال أجهزة "التابلت".

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها على فيسبوك، جدول يوضح الأكواد المختلفة اللتي ممكن نحتاج اليها للتعامل مع المنصات الرقمية المختلفة اللتي إتاحتها الوزارة لتطوير نظام التعليم المصري.