وزير التعليم: سنردع بكل قوة من يمس طلاب مصر أو مستقبلهم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على حماية النشء، ومستقبل الطلاب بكل قوة، وسيتم ردع كل من يحاول المساس بهم، أو بمستقبلهم، ولن نتوقف أمام محاولة البعض عرقلة المنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وأضاف "شوقي"، أن امتحانات الثانوية العامة، ستقام في موعدها، كما أن معظم المدرسين موهوبين، وأصحاب رسالة، والمنظومة التعليمية الجديدة، أظهرت مدى المواهب الموجودة، سواء على مستوى المعلمين أو الطلاب.