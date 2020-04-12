"لنترك مواهب أبنائنا تخرج للنور".. وزير التعليم يشيد بالتلميذة "علا"

ناشدت التلميذة علا عبدالحميد، صاحبة البحث الذى حظى بإشادة وزير التربية والتعليم، التلاميذ جميعا، عدم الانسياق وراء من يدعون أنهم قادرون على بيع الأبحاث المطلوبة، منهم مقابل مبالغ محددة، قائلة: "البحث مش محتاج شراء، لأنه أسهل من كدا.. وياريت متدفعوش فلوس لحد، علشان يعملك البحث".

وشرحت علا طريقة عملها للبحث المطلوب منها، على الهواء، وقالت إنها اختارت المياه لتكون مشروع بحثها، وتابعت: "البحث أسهل من الامتحانات التقليدية.. وأنا جعلت عنوان بحثى لا حياة بدون مياه"، لافتة إلى أنها استفادت من والدتها في السابق، عندما كانت تقوم بعمل بحث تعليمي، وحرصت على تعلم ذلك، رغم صغر سنها.

جاء ذلك خلال حوارها في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، حيث أشاد الإعلامي، بالطالبة، وناشد جميع أولياء الأمور، أن يشعروا بالغيرة تجاه هذه التلميذة، وأن يتمنوا أن يكون أبنائهم مثلها، مضيفًا: "أنا عاوزك تشعر بالغيرة وتقول نفسي ابنى أو بنتى تعمل كدا.. شراء الأبحاث لأبنائكم تقتل دماغ وعقل وتفكير النشء".

فيما نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فيديو الإبراشي، على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلق عليه: "يا ريت نتأمل في الطفلة علا بالصف الخامس الابتدائي، التي نشرت الفيديو الذي صممته هنا بالأمس، وهي اليوم في ضيافة القناة الأولى المصرية، تتحدث عن المشروعات، لنترك مواهب أبناءنا تخرج إلى النور، وندلهم فقط على الطريق كأولياء أمور أو معلمين، وسنسعد جميعًا عندما نراهم يتحدثون بهذه الثقة والطلاقة والمعرفة.