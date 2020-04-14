مفتي الجمهورية: من يتصدق بـمصاريف العمرة يأخذ أكثر من ثوابها

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الكثير من المواطنين في مصر شعروا بالحزن الشديد بعدما علقت السلطات في المملكة العربية السعودية أداء العمرة، واعتقدوا أنهم بذلك لن ينالوا ثواب العمرة وحُرموا من الأجر، رغم أن منافذ الخير مفتوحة ذراعيها لهذا الشأن.

وأوضح "شوقي"، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فيديو "كونفرنس"، على شاشة "mbc مصر"، أمس، أن من يتصدق بثمن العمرة يأخذ أكثر من ثوابها، حيث إن المعتمر يذهب بنفسه ويناجي ربه كشأن كل العبادات ينتفع بها لنفسه، ولكن عبادة الإنفاق في سبيل الله وللفقراء منفعة متعدية.

وتابع المفتي: "لو كل واحد أنفق مصاريف العمرة والتي قد تصل وتقدر بـ20 ألف جنية للفرد، ستكون هناك مليارات الجنيهات يتم إنفاقها في سبيل الله".