مكرم توجه رسالة للمصرين بالخارج "غير العالقين" ممن يرغبون في العودة

وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رسالة إلى المصريين الذين يقيمون خارج البلاد مما لم ينطبق عليهم مفهوم "العالق"، والذين يرغبون في العودة إلى البلاد، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث ذكر أن الدولة بتنظر للمصريين جميعهم باهتمام ولا تفاضل بين العامل والعالم ولا بين المهاجر الشرعي وغير الشرعي.

وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث": "عاوزة أقول للمصريين في الخارج إحنا شايفنكم كلكم، وفاهمين متطلباتكم بس القدرة الاستيعابية في الوقت الراهن موجهة للعالقين لهم الاولوية وبعد ذلك ننظر للمقيمين".

وأشارت إلى أن وزارة الهجرة تلقت طلبات من مصريين مقيمين في دول عدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وطلبوا العودة، "لكن دي رسالتي ليهم العالقين أولاً ثم المقيمين، كاشفة أن الشريحة الأكبر للعالقين كانت للمعتمرين في المملكة العربية السعودية ولهذا أخرجت الدولة طائرتها لإجلاء المعتمرين في مطارات مكة والمدينة وأبها وجدة وغيرها وفي المرتبة الثانية كانت الكويت من العالقين لزيارات استثنائية.

وناشدت الوزيرة، المصريين بتسجيل بيانات ذويهم في السفارة أو القنصلية في كل دولة في الخارج كاشفة أن عملية الإجلاء ستتم خلال أيام قلائل بعد العرض على رئيس الجمهورية.