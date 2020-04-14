مفتي الجمهورية: كل من يتوفي بـ كورونا في درجة الشهداء

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن كل من يتوفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يُعد في درجة الشهداء، وأن دار الإفتاء أصدرت فتوى بذلك، حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام وسع في مدلول الشهادة، فهناك شهيد دُنيا وأخرة، وهو من يقاتل في ميادين الحرب المشروعة التي تقودها الدولة ويدفع الإرهاب والمعتدين عن البلاد، ومن يتوفى منهم يُصبح شهيد ويُكفن في ثوبة ويعامل معاملة الشهداء، وهناك شهيد دنيا فقط.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، عبر فيديو "كونفرس"، على شاشة "mbc مصر"، اليوم، أن من يتوفي من فيروس كورونا تكون مكانتهم في درجة الشهداء، "لكننا نتعامل معه في الدنيا كأنه ميت ويتم تغسيله ويُكفن ويُصلى عليه إلى أخره".

وتابع: "المتوفي من كورونا في درجة الشهداء، ورسالتي للمصابين خفف الله عنكم، وشفاكم الله سبحانه وتعالى وتعودون إلى أهاليكم مرة أخرى".