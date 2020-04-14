"الوطن" ترصد مراحل دفن سيدة مسنة بسبب إصابتها بكورونا في قرية صفط تراب

شهدت قرية صفط تراب بمركز المحله الكبرى بمحافظه الغربيه منذ قليل دفن أحدي السيدات في نهايه العقد الثامن من عمرها عقب وفاتها إثر إصابتها بكورونا بمسقط رأسها عقب دفنها تحت إشراف وقائي من جانب مسؤولي اداره الصحة لتأمين أرواح المواطنين.

وكان الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اعطي توجيهاته العاجلة إلي الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالضرورة البدء فى تطبيق إجراءات العزل لمداخل ومخارج القرية عقب ظهور 18 حالة إيجابية مصابة بالوباء عدوي "كورونا المستجد " .

وشدد محافظ الغربية فى تعليماته إلي مسئولي الصحة بالضرورة نقل كافة الحالات المصابة إلي العزل الصحي بمستشفي كفرالزيات العامة فضلا عن فرض كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لوقاية المواطنين من أخطار تفشي العدوي وتأمين أرواح ذويهم .

فى المقابل باشر "حميده " وكيل الصحة دوره من خلال نشر فرق الترصد ومكافحة العدوي ومسئولي إدارة التثقيف والتوعية الصحية لفحص كافة المخالطين لعدد 6 حالات إيجابية الإصابة بالوباء "كوفيد 19 " العالمي .وأشار وكيل الصحة أن تم فحص مايزيد عن 345 شخص من أبناء القرية من المخالطين لسيدة فى نهايه العقد السادس من عمرها وأبنائها وأحفادها وكافة المترددين على زيارتها عقب تعرضها لوعكة صحية نقلت على أثرها الى طوارىء مستشفي طنطا الجامعي وتلي نقلها الى مستشفي الصدر المحلة وتبين من الفحوصات الأولية إيجابية الإصابة عقب أخذ مسحه من السعال وإجراء كافة الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة .

وشدد وكيل الصحة فى تعليماته إلي الدكتور السيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة بالضرورة تشكيل غرفة عمليات مركزية بالإدارة الصحية بذات القرية المذكورة والبدء فى إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدورية لتأمين أرواح ومواطني القرية لإحجام تفشي الوباء خلال المرحلة المقبلة .وتابع وكيل الوزارة فى تعليماته إلي مساعديه من فريق الطب الوقائي والعلاجي الى ضرورة التعاون مع رجال الشرطة أثناء تدشين فعاليات الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأكثر فضلا عن والبدء فى توفير كافة سبل الوقائية للقضاء على أليات مواجهه الوباء فى أسرع وقت .

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتورة إيمان العشري مدير إدارة المعامل بالمديرية بالضرورة المرور ميدانيا وإجراء كافة تحاليل "بي سي أر" تحت إشراف الدكتور محمد طارق رئيس قسم المعامل بمستشفي حميات طنطا وباقي المعامل الحكومية التابعة للمديرية بطنطا .وأعطي وكيل الوزارة تعليماته خلال جولته ميدانيه مساعديه بأهمية الوقوف على سير تداعيات العمل داخل المعامل وتلبية جميع احتياجاتهم وتم الاطمئنان على الأوقيه والكيماويات والمستلزمات موجها كل التحيه لجميع فريق المعامل من أطباء وفنيين وعمال لعملهم الريادي وبذل طاقتهم على مدار ٢٤ ساعه فى مواجهه أخطار تفشي الوباء العالمي المذكور.