محافظ الغربية يطبق العزل بقرية "صفط تراب" بعد ظهور 18 إصابة بـ كورونا

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، توجيهاته العاجلة إلي الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بضرورة البدء في تطبيق إجراءات العزل لمداخل ومخارج قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة عقب ظهور 18 حالة إيجابية مصابة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وشدد محافظ الغربية في تعليماته إلي مسؤولي الصحة بضرورة نقل كافة الحالات المصابة إلي العزل الصحي بمستشفي كفرالزيات العامة، فضلا عن فرض كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لوقاية المواطنين من أخطار تفشي العدوى وتأمين أرواح ذويهم، بحسب بيان عن المحافظة، اليوم.

وباشر وكيل الصحة دوره، في نشر فرق الترصد ومكافحة العدوى ومسؤولي إدارة التثقيف والتوعية الصحية لفحص كافة المخالطين للحالات الإيجابية المصابة بوباء "كوفيد 19".

وأشار وكيل الصحة أنه جرى فحص مايزيد عن 345 شخص من أبناء القرية من المخالطين لسيدة في نهايه العقد السادس من عمرها وأبنائها وأحفادها وكافة المترددين على زيارتها عقب تعرضها لوعكة صحية نقلت على أثرها إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي، ثم نقلت إلى مستشفى الصدر بالمحلة، وتبين من الفحوصات الأولية إيجابية الإصابة عقب أخذ مسحة من السعال وإجراء كافة الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة.

وشدد وكيل الصحة، في تعليماته، إلى الدكتور السيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة بضرورة تشكيل غرفة عمليات مركزية بالإدارة الصحية بذات القرية المذكورة والبدء في إجراء عمليات التطهير والتعقيم الدورية لتأمين أرواح ومواطني القرية لإحجام تفشي الوباء خلال المرحلة المقبلة.

ووجه وكيل الوزارة، في تعليماته إلي مساعديه، من فريق الطب الوقائي والعلاجي إلى ضرورة التعاون مع رجال الشرطة أثناء تدشين فعاليات الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأكثر، فضلا عن البدء في توفير كافة سبل الوقائية للقضاء على آليات مواجهه الوباء في أسرع وقت .

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتورة إيمان العشري مدير إدارة المعامل بالمديرية بضرورة المرور ميدانيا وإجراء كافة تحاليل "بي سي أر" تحت إشراف الدكتور محمد طارق رئيس قسم المعامل بمستشفى حميات طنطا وباقي المعامل الحكومية التابعة للمديرية بطنطا.

وأعطى وكيل الوزارة تعليماته، خلال جولته ميدانيه، تعليمات لمساعديه بأهمية الوقوف على سير تداعيات العمل داخل المعامل وتلبية جميع احتياجاتهم، واطمأن على الأوقيه والكيماويات والمستلزمات، موجها كل التحيه لجميع فريق المعامل من أطباء وفنيين وعمال لعملهم الريادي وبذل طاقتهم على مدار 24 ساعة في مواجهة أخطار تفشي الوباء العالمي المذكور.