مفتي الجمهورية: لجنة طبية أكدت أن الصوم يقوي المناعة أمام كورونا

تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عن الصيام ومدى تأثره بفيروس كورونا وهل يرخص للناس الإفطار خوفا من مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكر المفتي أنه اجتمع في الأسبوع الماضي مع لجنة طبية عالية المستوى في دار الإفتاء المصرية في كافة التخصصات التي تتعلق بفيروس كورونا، والمفاجأة أن هذه اللجنة أجمعت على أن هذا الفيروس يحتاج إلى مناعة والصوم يؤدي إلى تقوية المناعة.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، عبر افيديو "كونفرانس"، أن الصوم في حد ذاته مطلوب شرعا، وهو ركن من أركان الإسلام لا يسقط بحال من الأحوال إلا بعذر شرعي من مرض أو سفر أو حيض، وغيره من الأعذار الشرعية، أما فيما يخص المصابين بالفيروس فإننا في هذه الحالة نسأل الأطباء.

وأشار إلى أن الأطباء إذا رأوا أن الصوم يضر المصابين بالفيروس، فإنه يجب عليه أن ينصاع لأمر الطبيب وهو أمر واجب حتى يحافظ على نفسه لأن حفظ النفس في هذه الحالة مقدم على الصيام، أما عن الأطقم الطبية التي تخالط المرضى بالفيروس فإذا كان الصيام مؤثرا عليهم وسيؤدي إلى مضار فإن لهم رخصة الإفطار، والفتوى تنبني على رأي الأطباء في هذه الحالة.