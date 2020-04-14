عاجل.. عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تجاوزت 2 مليون حالة

تجاوزت عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على مستوى العالم الـ2 مليون حالة، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى الوباء، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية العدوى في 11 مارس الماضي، جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من مليون و875 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك 116 ألف وفاة و435 ألف حالة شفاء.