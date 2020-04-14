شوقي علام يوجه المشاركين في "كأني اعتمرت" بالتبرع لـ"تحيا مصر"

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن حملة "كأني اعتمرت" التي أطلقتها دار الإفتاء لاقت استحسانا كبيرا في مصر وخارجها، وأنه تلقى رسائل من بعض العلماء من دول عربية شقيقة تشيد بالمبادرة، موضحا أن مصر تحتاج إلى أيدي أبنائها، و"المصري على مر التاريخ في وقت الأزمات والشدائد مقدام ومعطاء ويبذل ما في وسعه من أجل وطنه ومجتمعه".

وشدد علام، خلال حواره في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، عبر فيديو "كونفرانس"، اليوم، على ضرورة اتباع الأساليب العلمية والحكيمة في الإنفاق، وأن نستعين كذلك بالمؤسسات القوية التي يمكن أن تستقبل هذه التبرعات والصدقات مثل صندوق "تحيا مصر" الذي يقوم بدور كبير خلال هذه الأزمة.

ووجه مفتي الديار المصرية الشكر إلى كافة المسؤولين في الدولة ومؤسساتها التي تتعاون وتتكامل وتعمل كخلية نحل من أجل إدارة هذه الأزمة والخروج منها، موجهًا رسالة إلى الإعلاميين قال فيها: "أنتم تقاتلون من أجل إنارة الإنسان وتزكية وعيه، وعليكم دور كبير في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر".