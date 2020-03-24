ترامب يكشف نتيجة تحاليل كورونا لزوجته بعد إصابة مساعد نائب الرئيس

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نتيجة تحاليل زوجته ظهرت سلبية لفيروس كورونا، وذلك بعد ظهور إصابة كورونا في أحد مساعدي نائب الرئيس الأمريكي.

ونقلت "سكاي نيوز" رد ترامب على سؤال للصحفيين في البيت الأبيض عن خضوع ميلانيا لاختبار الكشف عن الفيروس قائلا: "نعم إنها على ما يرام والنتيجة سلبية".

وكان ترامب نفسه ونائبه مايك بنس قد خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس وكانت النتيجة سلبية أيضا.

ويأتي ذلك بعد إعلان رابطة مراسلي البيت الأبيض، الاثنين، أن من المشتبه إصابة أحد أعضائها بفيروس كورونا، ما يثير تساؤلات بشأن الإفادات الصحفية اليومية التي تجمع عشرات الصحفيين ومسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب في غرفة واحدة.