متعافية من كورونا عن حفاوة استقبالها بمنطقتها: لو معملوش كده كنت هزعل

أعربت فاطمة طربا ممرضة متعافية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في دمياط، عن سعادتها البالغة بحفاوة استقبالها من أهل منطقتها فور خروجها من مستشفى العزل عقب تماثلها الشفاء، حيث ذكرت أنها لم تتفاجئ من هذا الترحاب بعد غيابها حوالي 17 يوما، "لو معملوش كده كنت هزعل منهم".

وأضافت طربا خلال مداخلة هاتفية على شاشة "التليفزيون المصري"، أنها كانت تُتابع بشكل مستمر أثناء وجودها في مستشفى العزل مشاهد بعض من رفضوا دفن ضحايا الفيروس، فشعرت بالخوف من تعامل المجتمع معها عقب عودتها إلى منزلها، "كنت حاطة إيدي على قلبي".

وأشارت إلى أن حالتها كانت إيجابية قبل التعافي ولكن لم تظهر عليها أعراض الكورونا طول مدة العزل، وحظيت برعاية طبية جيدة مثلها مثل باقي المصابين، مؤكدة أنه من الممكن أن يكون الشخص مصاب بكورونا ولا تظهر عليه الأعراض ولذلك يجب الالتزام التام بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة المصرية عن هذا الأمر.

ووجهت حديثها للشعب المصري بضرورة التخلي عن بعض الممارسات السلبية التي تصدر من البعض تجاه المصابين أو ضحايا الفيروس، "كلنا عرضة للإصابة بهذا الفيروس".