ضبط 10 أشخاص عقب إصابتهم في مشاجرة بسوهاج

أصيب 10 أشخاص إثر مشاجرة بينهم بدائرة مركز ساقلته بسوهاج، وألقت الشرطة القبض عليهم، وجرى نقلهم للمستشفى للعلاج، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة.

تلقى اللواء حسن محمود مدير امن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بدائرة المركز، والانتقال إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنها بين كل من "طرف أول" "كريم.ف.ع" 22 عاما نجار و4 آخرين مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"طرف ثان" "أحمد.ن.ع" 31 عاما، و4 آخرين مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وجرى ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.