أبناء عمومة.. إصابة 5 مواطنين في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بينهم بدائرة مركز طما بسوهاج، بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام، والمستشفى الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما بورود بلاغ بمشاجرة ووجود مصابين بدائرة المركز، أنتقل مأمور وضباط المركز.

وبالفحص تبين أنها بين كل من "طرف أول" (عبد الرحمن.ا.ص – 59 عاما عامل)، و(بخيت.ع.ا - 36عاما عامل) مصابين بجروح قطعية بفروة الرأس وتم نقلهما لمستشفى سوهاج العام، و"طرف ثان" (محمود.ا.ص – 65 عاما بالمعاش)، و(علي.م. – 32 عاما عامل)، و(عمر.م.ا – 30 عاما عامل) مصابين بجروح قطعية ورضية متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي، الطرفين أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.